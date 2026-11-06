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कठुआ: बनी के खजैर की बदलेगी तस्वीर, 13 करोड़ से बनेगी सड़क; पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST







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बनी के विधायक डॉ. रमेश्वर सिंह ने 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 5.6 किलोमीटर लंबी चलोगे-खजैर सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। इस सड़क से 2,000 से अधिक लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और खजैर के अनछुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ... और पढ़ें

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