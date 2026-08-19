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Live Scorecard

Live Now

August 19th, 2026 15:30:00, Headingley, Leeds
ENG
England
v
PAK
Pakistan
Live Now

Recent Matches

August 20th, 2026 18:30:00, Tikkurila Cricket Ground, Vantaa
Israel won by 1 run (DLS Method)
GRE
Greece
v
ISR
Israel
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Upcoming Matches

August 21st, 2026 13:30:00, Kerava National Cricket Ground, Kerava
FIN
Finland
v
GER
Germany
August 21st, 2026 13:30:00, Tikkurila Cricket Ground, Vantaa
BUL
Bulgaria
v
CZE
Czech Republic
August 21st, 2026 18:30:00, Tikkurila Cricket Ground, Vantaa
IOM
Isle of Man
v
ISR
Israel
August 21st, 2026 18:30:00, Kerava National Cricket Ground, Kerava
SPA
Spain
v
PORT
Portugal
August 22nd, 2026 05:30:00, Great Barrier Reef Arena, Mackay
AUS
Australia
v
BAN
Bangladesh
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