August 21st, 2026 13:30:00, Kerava National Cricket Ground, Kerava
Finland
v
Germany
August 21st, 2026 13:30:00, Tikkurila Cricket Ground, Vantaa
Bulgaria
v
Czech Republic
August 21st, 2026 18:30:00, Tikkurila Cricket Ground, Vantaa
Isle of Man
v
Israel
August 21st, 2026 18:30:00, Kerava National Cricket Ground, Kerava
Spain
v
Portugal
August 22nd, 2026 05:30:00, Great Barrier Reef Arena, Mackay
Australia
v
Bangladesh
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