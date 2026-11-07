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Jammu News: प्रोफेसर डॉ. जमील उल हुसैन को मिला डॉक रॉक अवॉर्ड्स

Sat, 07 Nov 2026 09:04 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 09:04 PM IST
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Professor Dr. Jamil-ul-Hussain receives the Doc Rock Awards
राजोरी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. जमील उल हुसैन को प्रतिष्ठित डॉक रॉक अवॉर्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह राजोरी और पूरे पीर पंजाल क्षेत्र के लिए बेहद गर्व और सम्मान का अवसर है।
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यह सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह डॉ. जमील उल हुसैन की मरीजों के प्रति समर्पित सेवाओं की सराहना करता है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही, भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण पीर पंजाल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किए हैं। उनकी इस उपलब्धि ने चिकित्सा जगत में राजोरी का मान बढ़ाया है। यह क्षेत्र के युवा डॉक्टरों और चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। पीर पंजाल जैसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र से उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। यह दर्शाता है कि समर्पण, मेहनत और सेवा भावना के बल पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। संवाद
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