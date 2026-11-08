जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट: सीमाओं से शहरों तक मुस्तैद जवान, सियाचिन से जम्मू तक सुरक्षा चाक-चौबंद

शहरों से हाईवे तक पुलिस की निगरानी

कश्मीर घाटी में श्रीनगर सहित संवेदनशील इलाकों में विशेष नाके और चेकपॉइंट स्थापित किए गए हैं। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसओजी और सुरक्षाबल वाहनों की जांच कर रहे हैं। यात्रियों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ क्विक रिस्पॉन्स टीमों को भी अलर्ट रखा गया है।



जम्मू शहर में गांधीनगर, शास्त्री नगर और नानक नगर सहित विभिन्न इलाकों में पुलिस ने पैदल मार्च किया। इससे पहले शुक्रवार को आईजीपी जम्मू जोन तेजिंदर सिंह ने भी सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। उन्होंने जवानों को दिवाली तक अतिरिक्त सतर्कता बरतने और डायल 112 की टीमों को गली-मोहल्लों में गश्त करने के निर्देश दिए थे।जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से औचक नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। मालवाहक वाहनों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।