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क्या फोन के लिए एंटीवायरस खरीदना पैसों की बर्बादी है? 90% स्मार्टफोन यूजर्स नहीं जानते ये सीक्रेट
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19 अगस्त 2026
Jio OTT Pass:
जियो का एक और धमाका! लॉन्च किए दो नए ओटीटी पास, 5G डेटा के साथ मिलेगा अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट
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9 अगस्त 2026
Aadhaar Tips:
आधार एप का PIN भूल गए? घर बैठे 5 आसान स्टेप्स में नया PIN करें सेट, जानें पूरा तरीका
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7 अगस्त 2026
WhatsApp:
अब Poll में मिलेगा टाइमर, @all से एक बार में सभी को नोटिफाई करें, नए ग्रुप बनाना भी हुआ आसान
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5 अगस्त 2026
WhatsApp Plus:
व्हाट्सएप पर अब 3 नहीं, 20 चैट्स कर सकेंगे पिन; जानिए कैसे मिलेगा नया फीचर
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4 अगस्त 2026
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TRAI ने लॉन्च किया नया MyCall एप:
कॉल खत्म होते ही दें रेटिंग, करें गड़बड़ी की शिकायत, जानिए कैसे करता है काम
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4 अगस्त 2026
TRAI ने लॉन्च किया नया MyCall एप:
अब कॉल ड्रॉप की शिकायत करना होगा आसान, दे पाएंगे नेटवर्क की रेटिंग
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3 अगस्त 2026
Apple Maps, Google Maps या Waze:
लंबी ड्राइव पर कौन-सा नेविगेशन एप बनेगा आपका सबसे भरोसेमंद साथी
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3 अगस्त 2026
Flipkart की नई पेशकश:
अब हर महीने पाएं Netflix Mobile Plan, बस करनी होगी इतने रुपये की शॉपिंग
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31 जुलाई 2026
Apple Music हुआ महंगा:
भारत में बढ़ीं सब्सक्रिप्शन की कीमतें, Student से Family Plan तक देना होगा ज्यादा पैसा
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26 जुलाई 2026
UP Digital Labour Chowk App:
अब घर बैठे खोजें मिस्त्री, प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन; सरकार का नया एप ऐसे करेगा काम
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26 जुलाई 2026
New Update:
आईफोन यूजर्स के लिए बदल जाएगा व्हाट्सएप चलाने का अंदाज, आने वाला है नया अपडेट; जानें क्या होगा खास
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26 जुलाई 2026
ChatGPT Not Working:
फिर हुआ डाउन चैटजीपीटी, यूजर्स को लॉगिन और चैट में आई दिक्कत; जानें क्या है पूरा मामला
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25 जुलाई 2026
व्हाट्सएप में खत्म होगा 6-डिजिट पिन का झंझट:
आने वाला है नया सिक्योरिटी फीचर, जानें अकाउंट कैसे होगा सुरक्षित
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25 जुलाई 2026
UMANG App:
आपके PF खाते में ब्याज का पैसा आया या नहीं? मिनटों में ऐसे चेक करें अपना पासबुक और बैलेंस
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24 जुलाई 2026
WhatsApp Username:
व्हाट्सएप दे रहा है यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन, आज ही सेव करें अपनी पसंद का नाम
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23 जुलाई 2026
JioHotstar:
सिर्फ एक रुपये में पाएं प्रीमियम प्लान, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा और कैसे करें क्लेम
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22 जुलाई 2026
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