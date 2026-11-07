Jammu News: एम्स विजयपुर में आठ नए ऑपरेशन थिएटर, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसांबा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) विजयपुर ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। शनिवार को आठ नए अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर जनता को समर्पित किए गए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एम्स विजयपुर के अध्यक्ष डॉ. सीएस. नारायणन और कार्यकारी निदेशक डॉ. संजीव सिन्हा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे।ये आठ नए ऑपरेशन थिएटर टॉवर-दो के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर स्थापित किए गए हैं। इनके खुलने से एम्स की शल्य चिकित्सा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे जटिल एवं विशेषज्ञ सर्जरी की संख्या बढ़ेगी। मरीजों का प्रतीक्षा समय कम होगा। जम्मू-कश्मीर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।कार्यकारी निदेशक डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि एम्स विजयपुर का उद्देश्य लोगों को उनके घर के निकट उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं देना है। संस्थान में उन्नत हृदय एवं रक्तवाहिका उपचार जैसी सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। मस्तिष्क एवं रीढ़ की जटिल सर्जरी, सिर एवं गर्दन के कैंसर का उपचार भी शामिल है। नेत्र रोग और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जैसी सेवाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने रोगी सुरक्षा, मानवीय उपचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान को संस्थान की प्राथमिकता बताया।स्वास्थ्य ढांचे का विकास: डॉ. सीएस. नारायणनएम्स अध्यक्ष डॉ. सीएस. नारायणन ने संस्थान की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मजबूत स्वास्थ्य ढांचा और टीमवर्क महत्वपूर्ण हैं। उत्कृष्ट रोगी देखभाल एम्स विजयपुर को राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान बनाएगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एम्स विजयपुर की स्थापना से पहले से ही उनका इस संस्थान से जुड़ाव रहा है। उन्होंने आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान देने की बात कही।जम्मू-कश्मीर में एम्स की महत्वपूर्ण भूमिका: डॉ. जितेंद्र सिंहडॉ. जितेंद्र सिंह ने जागरूकता, समय पर जांच और शीघ्र उपचार पर समान रूप से जोर दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां दो एम्स स्थापित किए गए हैं। यह क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे के तेजी से विकास का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एम्स जम्मू भविष्य में स्वास्थ्य सेवा का प्रमुख केंद्र बनेगा। यह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल करेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की। इस दौरान संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। एम्स विजयपुर का लक्ष्य क्षेत्र के लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह संस्थान जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।