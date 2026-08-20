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Hisar News

हिसार

Hisar News: दिग्विजय चौटाला ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हरियाणा को देने की वकालत की

Hisar
21 Aug 2026
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Hisar News: 55 दिनों से धरनारत किसानों ने मंत्री श्रुति चौधरी को सौंपा मांगपत्र

Hisar
21 Aug 2026

Hisar News: रोडवेज बस में लगी आग, यात्रियों को सुरक्षित उतारा

Hisar
21 Aug 2026

Hisar News: सुप्रीम कोर्ट में सोनिया-संजीव मामले की दो घंटे चली सुनवाई, सरकार ने रिहाई नीतियों का दिया ब्योरा

Hisar
21 Aug 2026
हिसार कोर्ट की बंद पड़ी पुलिस चाैकी। 

Hisar News: सुरक्षा में लापरवाही...मुख्य गेट पर पुलिस की तैनाती नहीं, डेढ़ साल से बंद है चौकी

Hisar
21 Aug 2026

Hisar News: सिटी में आज

Hisar
21 Aug 2026
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Hisar News: जिस कोर्ट परिसर में 11 साल पहले कराई थी संदीप उर्फ बच्ची की हत्या, वहीं पर लिखी गई विनोद पानू की मौत की पटकथा

Hisar
21 Aug 2026

Hisar News: 17 साल पहले कबड्डी के दौरान हुआ विवाद, आंख फोड़ने की रंजिश में विनोद ने 2011 गैंगस्टर अजीत के साथी राजा और 2017 में बिट्टू की हत्या की, 15 वर्षों में दोनों गैंग के 10 लोगों की हो चुकी मौत

Hisar
21 Aug 2026
हिसार कोर्ट परिसर में वारदात के बाद जांच करती पुलिस। 

Hisar News: बरी होने के 25 मिनट बाद खत्म हो गई गैंगस्टर की कहानी, हत्या के प्रयास मामले में पेशी पर आया था विनोद पानू उर्फ काणा

Hisar
21 Aug 2026
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विश्व कुश्ती में जीत के बाद भकलाना की तनु का हाथ उठाते रेफरी। 

Hisar News: स्लोवाकिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भकलाना की बेटी तनु ने देश को दिलाया पहला पदक, रजत पदक जीता

Hisar
21 Aug 2026

Hisar News: ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर नायब तहसीलदार समेत दो कर्मियों को नोटिस

Hisar
21 Aug 2026
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बरवाला आईटीआई में जांच के लिए पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम। 

Hisar News: बरवाला आईटीआई में सीएम फ्लाइंग का छापा, एक कर्मचारी गैरहाजिर मिला, हुक्का-शराब सेवन की शिकायत की नहीं हो सकी पुष्टि

Hisar
21 Aug 2026

Hisar News: गोली मारकर हत्या के मामले में धनंजय दोषी करार, 27 अगस्त को सजा पर फैसला

Hisar
21 Aug 2026
रोडवेज बस के नीचे आग लगने पर उठता धुआं। 

Hisar News: रोडवेज बस के अगले हिस्से में लगी आग, यात्रियों को सुरक्षित उतारा

Hisar
21 Aug 2026
यही छिपकली दूध में गिरी थी। 

Hisar News: दूध में गिरी छिपकली...चाय पीने के बाद बिगड़ी परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत

Hisar
21 Aug 2026

हांसी नेहरू कॉलेज के पास जगदीश कॉलोनी में गंदे पानी और बंद सीवरेज से लोग परेशान, सरकार-प्रशासन के खिलाफ रोष

Dirty water and clogged sewerage in Jagdish Colony near Nehru College, Hansi, have left residents fuming and angry with the government and administration.
Hisar
20 Aug 2026
हिसार कोर्ट में फायरिंग

इन 16 वारदातों से दहला हरियाणा: पेशी के दौरान चूक का फायदा उठा रहे बदमाश, कोर्ट परिसर में हो चुकी कई हत्याएं

Hisar
20 Aug 2026

हिसार में गैंगस्टर विनोद काना की कोर्ट परिसर में बदमाशों ने की मार कर हत्या

Gangster Vinod Kana was shot dead by miscreants within the court complex in Hisar.
Hisar
20 Aug 2026
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