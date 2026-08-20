{"_id":"6a87509a633d48b9bd0065ca","slug":"a-dispute-during-kabaddi-17-years-ago-led-vinod-in-revenge-for-an-eye-poking-incident-to-kill-gangster-ajits-associate-raja-in-2011-and-bittu-in-2017-in-15-years-10-people-from-both-gangs-have-died-hisar-news-c-21-hsr1020-934594-2026-08-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: 17 साल पहले कबड्डी के दौरान हुआ विवाद, आंख फोड़ने की रंजिश में विनोद ने 2011 गैंगस्टर अजीत के साथी राजा और 2017 में बिट्टू की हत्या की, 15 वर्षों में दोनों गैंग के 10 लोगों की हो चुकी मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}