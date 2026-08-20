टेक्नोलॉजी

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जालंधर सीटी इंस्टीट्यूट में भिड़े छात्र, हॉस्टल में की तोड़फोड़, 6 घायल

जालंधर सीटी इंस्टीट्यूट में भिड़े छात्र, हॉस्टल में की तोड़फोड़, 6 घायल

जिले के विनय और अनुराग ने स्कूल राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह

जिले के विनय और अनुराग ने स्कूल राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह

मोहाली में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अस्पताल में मिट्टी धंसने से हुआ हादसा, दो मजदूरों की मौत

मोहाली में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अस्पताल में मिट्टी धंसने से हुआ हादसा, दो मजदूरों की मौत

लखनऊ: पीजीआई क्षेत्र के न्यू डिफेंस कॉलोनी के खंभे में भीषण ब्लास्ट, चिंगारी के साथ उठी लपटें

लखनऊ: पीजीआई क्षेत्र के न्यू डिफेंस कॉलोनी के खंभे में भीषण ब्लास्ट, चिंगारी के साथ उठी लपटें

नाश्ते के कागज के केसरिया प्लेट पर मंत्र लिखे होने से भड़के भाजपाई, तहरीर; VIDEO

नाश्ते के कागज के केसरिया प्लेट पर मंत्र लिखे होने से भड़के भाजपाई, तहरीर; VIDEO

लखनऊ: शीतला मंदिर विवाद में पुजारी की सफाई, बोले- पूजा में जाति के आधार पर नहीं होता भेदभाव

लखनऊ: शीतला मंदिर विवाद में पुजारी की सफाई, बोले- पूजा में जाति के आधार पर नहीं होता भेदभाव

ब्रह्माकुमारी बहनों ने 143 लोगों को बांधी राखी, नशा मुक्ति का दिलाया संकल्प, VIDEO

ब्रह्माकुमारी बहनों ने 143 लोगों को बांधी राखी, नशा मुक्ति का दिलाया संकल्प, VIDEO

Bijnor: सीजेपी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान से खुली बेरखेड़ा स्कूल की बदहाली, वायरल वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने भी किया कमेंट, शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, प्रधानाध्यापक को नोटिस

Bijnor: सीजेपी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान से खुली बेरखेड़ा स्कूल की बदहाली, वायरल वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने भी किया कमेंट, शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, प्रधानाध्यापक को नोटिस

22 अगस्त को आगरा आ रहीं जूही बब्बर, जारी किया ये खास पैगाम

22 अगस्त को आगरा आ रहीं जूही बब्बर, जारी किया ये खास पैगाम

MP News: न पुल, न सुरक्षित रपटा! उफनती नदी पार कर पढ़ने जातीं छात्राएं | Maihar

MP News: न पुल, न सुरक्षित रपटा! उफनती नदी पार कर पढ़ने जातीं छात्राएं | Maihar

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