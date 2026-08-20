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मोबाइल का रिचार्ज हुआ और महंगा, जेब पर भारी बोझ
टेक्नोलॉजी
20 अगस्त 2026
शॉर्ट वीडियोज
जालंधर सीटी इंस्टीट्यूट में भिड़े छात्र, हॉस्टल में की तोड़फोड़, 6 घायल
जिले के विनय और अनुराग ने स्कूल राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह
मोहाली में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अस्पताल में मिट्टी धंसने से हुआ हादसा, दो मजदूरों की मौत
लखनऊ: पीजीआई क्षेत्र के न्यू डिफेंस कॉलोनी के खंभे में भीषण ब्लास्ट, चिंगारी के साथ उठी लपटें
नाश्ते के कागज के केसरिया प्लेट पर मंत्र लिखे होने से भड़के भाजपाई, तहरीर; VIDEO
लखनऊ: शीतला मंदिर विवाद में पुजारी की सफाई, बोले- पूजा में जाति के आधार पर नहीं होता भेदभाव
ब्रह्माकुमारी बहनों ने 143 लोगों को बांधी राखी, नशा मुक्ति का दिलाया संकल्प, VIDEO
Bijnor: सीजेपी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान से खुली बेरखेड़ा स्कूल की बदहाली, वायरल वीडियो पर अरविंद केजरीवाल ने भी किया कमेंट, शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, प्रधानाध्यापक को नोटिस
22 अगस्त को आगरा आ रहीं जूही बब्बर, जारी किया ये खास पैगाम
MP News: न पुल, न सुरक्षित रपटा! उफनती नदी पार कर पढ़ने जातीं छात्राएं | Maihar
Smartphone Tips:
चार्जिंग पोर्ट ढीला हो गया? फोन में केबल बार-बार निकलती है तो जानें इसकी वजह और बचने का तरीका
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
YouTube New Rules 2026:
24 August से हाेने वाले बड़े बदलाव, Video Views को लेकर किया एलान | YT Rules
टेक्नोलॉजी
20 अगस्त 2026
रिंग में उतरा रोबोट, इंसान पर बरसाए मुक्के:
बीजिंग रोबोट कॉन्फ्रेंस में चीनी तकनीक ने किया दुनिया को हैरान
सोशल नेटवर्क
20 अगस्त 2026
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