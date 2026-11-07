Jammu News: दिवाली से पहले सांबा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बाजारों में भीड़

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संवाद न्यूज एजेंसीसांबा। दिवाली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए सांबा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों तक पुलिस व सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ाई गई है। बाजारों में लगातार गश्त की जा रही है और आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच हो रही है।दिवाली के मद्देनजर सांबा के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग घरों की सजावट, पूजा सामग्री, उपहार, मिठाइयों और पटाखों की खरीदारी में जुटे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। इसका उद्देश्य अप्रिय घटना, चोरी, लूटपाट या अन्य आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाना है। जिले के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मी पैदल गश्त कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वाहनों की जांच के दौरान पहचान और सामान की बारीकी से जांच हो रही है। जिला पुलिस एसएसपी के अनुसार, त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस आम लोगों से संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को देने की अपील कर रही है।पटाखा बाजार और प्रशासन के इंतजामदिवाली पर्व को सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं को केवल निर्धारित स्थल पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। कस्बे के कैली मंडी मैदान में पटाखों का विशेष बाजार सजाया गया है। यहां सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। जिला पुलिस की ओर से पटाखा बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दमकल विभाग का वाहन भी मौके पर तैनात किया गया है। यह आग लगने या अन्य आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए है।