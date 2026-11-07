Jammu News: दिवाली से पहले सांबा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बाजारों में भीड़
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 09:05 PM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 09:05 PM IST
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बाजारों और संवेदनशील इलाकों, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक पुलिस व सुरक्षा बलों की निगरानी
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। दिवाली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए सांबा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों तक पुलिस व सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ाई गई है। बाजारों में लगातार गश्त की जा रही है और आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच हो रही है।
दिवाली के मद्देनजर सांबा के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग घरों की सजावट, पूजा सामग्री, उपहार, मिठाइयों और पटाखों की खरीदारी में जुटे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। इसका उद्देश्य अप्रिय घटना, चोरी, लूटपाट या अन्य आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाना है। जिले के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मी पैदल गश्त कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वाहनों की जांच के दौरान पहचान और सामान की बारीकी से जांच हो रही है। जिला पुलिस एसएसपी के अनुसार, त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस आम लोगों से संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को देने की अपील कर रही है।
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पटाखा बाजार और प्रशासन के इंतजाम
दिवाली पर्व को सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं को केवल निर्धारित स्थल पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। कस्बे के कैली मंडी मैदान में पटाखों का विशेष बाजार सजाया गया है। यहां सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। जिला पुलिस की ओर से पटाखा बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दमकल विभाग का वाहन भी मौके पर तैनात किया गया है। यह आग लगने या अन्य आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए है।
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स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी : स्वास्थ्य विभाग ने भी दिवाली के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। यदि पटाखों या अन्य कारणों से कोई दुर्घटना होती है, तो घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। अस्पताल में आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
बाजारों में चहल-पहल और अपील:
दिवाली से एक दिन पहले सांबा के बाजारों में दिनभर भारी चहल-पहल रही। लोगों ने पूजा-अर्चना के लिए दीपक, फूल, मिठाइयां, सजावटी सामान और अन्य पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी की। बाजारों में खरीदारों की भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आए। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत स्थानों से ही पटाखे खरीदें। सुरक्षा नियमों का पालन करें और सावधानीपूर्वक दिवाली मनाएं। इसका उद्देश्य पर्व को सभी के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाना है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। दिवाली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए सांबा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों तक पुलिस व सुरक्षा बलों की निगरानी बढ़ाई गई है। बाजारों में लगातार गश्त की जा रही है और आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच हो रही है।
दिवाली के मद्देनजर सांबा के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग घरों की सजावट, पूजा सामग्री, उपहार, मिठाइयों और पटाखों की खरीदारी में जुटे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। इसका उद्देश्य अप्रिय घटना, चोरी, लूटपाट या अन्य आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाना है। जिले के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मी पैदल गश्त कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वाहनों की जांच के दौरान पहचान और सामान की बारीकी से जांच हो रही है। जिला पुलिस एसएसपी के अनुसार, त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस आम लोगों से संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को देने की अपील कर रही है।
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पटाखा बाजार और प्रशासन के इंतजाम
दिवाली पर्व को सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं को केवल निर्धारित स्थल पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। कस्बे के कैली मंडी मैदान में पटाखों का विशेष बाजार सजाया गया है। यहां सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। जिला पुलिस की ओर से पटाखा बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी निगरानी है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दमकल विभाग का वाहन भी मौके पर तैनात किया गया है। यह आग लगने या अन्य आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए है।
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स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी : स्वास्थ्य विभाग ने भी दिवाली के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। यदि पटाखों या अन्य कारणों से कोई दुर्घटना होती है, तो घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। अस्पताल में आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
बाजारों में चहल-पहल और अपील:
दिवाली से एक दिन पहले सांबा के बाजारों में दिनभर भारी चहल-पहल रही। लोगों ने पूजा-अर्चना के लिए दीपक, फूल, मिठाइयां, सजावटी सामान और अन्य पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी की। बाजारों में खरीदारों की भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिले नजर आए। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत स्थानों से ही पटाखे खरीदें। सुरक्षा नियमों का पालन करें और सावधानीपूर्वक दिवाली मनाएं। इसका उद्देश्य पर्व को सभी के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाना है।