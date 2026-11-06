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जम्मू: आरएस पुरा के बाजार में प्रशासन का एक्शन, दुकानों पर सामान की गुणवत्ता जांची; अतिक्रमण हटवाया

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST







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आरएस पुरा में तहसीलदार चंद्रशेखर शर्मा की अध्यक्षता में प्रशासनिक टीम ने बाजार में दुकानों का निरीक्षण कर बिकने वाले सामान की गुणवत्ता जांची। इस दौरान फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया गया, ताकि बाजार में व्यवस्था और लोगों की आवाजाही बेहतर हो सके। ... और पढ़ें

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