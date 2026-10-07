{"_id":"6ac53e3915044b8cea00671a","slug":"video-spitting-is-prohibited-here-was-written-on-the-wall-of-mda-while-the-entire-wall-was-painted-with-gutkha-paste-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: एमडीए की दीवार पर लिखा \"यहां थूकना मना है\", वहीं गुटखों की पीक से रंग दी पूरी दीवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। वाह मेरठ के लोगों...मेरठ विकास प्राधिकरण की दीवारों पर जगह-जगह नोटिस लगे हुए हैं कि यहां थूकना मना है...और वहीं गुटखों के पीक से पूरी दीवार रंगी हुई है। यह तस्वीर एमडीए विभाग में जिला पूर्ति विभाग की ओर जाने वाली सीढि़यों की है। जहां पूरी दीवार पर जगह-जगह थूका हुआ है। विभाग ने तो नोटिस लगाकर अपना काम कर दिया। लेकिन वहां आने वाले आम लोगों ने दिखा दिया कि शायद उन्हें पढ़ना नहीं आता।

... और पढ़ें