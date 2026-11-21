'देखो-देखो कौन आया, शेर आया' के लगे नारे

चंद्रशेखर के आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान 'देखो-देखो कौन आया, शेर आया-शेर आया' के नारे गूंजते रहे। दोनों सांसदों के घर के अंदर जाने के बाद समर्थकों को बाहर ही रोक दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।



बंद कमरे में लंच, बाहर जुटे रहे समर्थक

ओवैसी यहां चंद्रशेखर आजाद के साथ लंच करने पहुंचे थे। दोनों सांसदों की यह मुलाकात गठबंधन के ऐलान के बाद सहारनपुर में उनकी पहली यात्रा के दौरान हुई। इससे पहले दोनों सांसदों ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान विनय रतन, अहसान कुरैशी, राव कैसर सलीम सहित दोनों दलों के पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे।