सियासत: यूपी पुलिस ने ओवैसी को दे दी सलामी! जज के लिए था 'गार्ड ऑफ ऑनर', गफलत में सांसद को मिला सम्मान
सहारनपुर के सर्किट हाउस में जज के आगमन के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी थी। आरोप है कि गफलत में पुलिसकर्मियों ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ही सलामी दे दी। घटना के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई।
विस्तार
सहारनपुर में शनिवार को यूपी पुलिस की एक चूक चर्चा का विषय बन गई। गठबंधन के ऐलान के बाद पहली बार सहारनपुर पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। बताया गया कि सर्किट हाउस में एक जज के आगमन के लिए सलामी की तैयारी की गई थी, लेकिन गफलत में पुलिसकर्मियों ने ओवैसी को ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
जज के लिए थी गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी, ओवैसी को दे दी सलामी
ओवैसी शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे अपने काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंचे थे। काफिले के पहुंचते ही गार्ड में तैनात पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए। जैसे ही ओवैसी अपनी गाड़ी से उतरे, पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। ओवैसी सलामी लेने के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ सर्किट हाउस के अंदर चले गए।
दरअसल, सर्किट हाउस में एक जज के आने का कार्यक्रम था। उनके लिए ही गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी। इसी दौरान ओवैसी के पहुंचने पर कथित तौर पर गफलत हो गई और पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दे दी। इसके बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई।
चंद्रशेखर के साथ छुटमलपुर स्थित आवास पहुंचे ओवैसी
सर्किट हाउस से निकलने के बाद ओवैसी सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके छुटमलपुर स्थित आवास पहुंचे। दोनों सांसद दोपहर करीब एक बजे हरिजन कॉलोनी की गली नंबर दो पहुंचे। गली संकरी होने के कारण कार घर के गेट तक नहीं जा सकी। ऐसे में ओवैसी गाड़ी से उतरकर पैदल ही चंद्रशेखर के साथ उनके घर के अंदर गए।
दोनों सांसदों के पहुंचने की जानकारी मिलते ही आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। ओवैसी के कार से उतरते ही समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
'देखो-देखो कौन आया, शेर आया' के लगे नारे
चंद्रशेखर के आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान 'देखो-देखो कौन आया, शेर आया-शेर आया' के नारे गूंजते रहे। दोनों सांसदों के घर के अंदर जाने के बाद समर्थकों को बाहर ही रोक दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।
बंद कमरे में लंच, बाहर जुटे रहे समर्थक
ओवैसी यहां चंद्रशेखर आजाद के साथ लंच करने पहुंचे थे। दोनों सांसदों की यह मुलाकात गठबंधन के ऐलान के बाद सहारनपुर में उनकी पहली यात्रा के दौरान हुई। इससे पहले दोनों सांसदों ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान विनय रतन, अहसान कुरैशी, राव कैसर सलीम सहित दोनों दलों के पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे।