1. लंच पर पकी सियासी खिचड़ी: चंद्रशेखर के घर ओवैसी ने खाई दाल, बोले- बुलडोजर नहीं, संविधान से चलेगा यूपी

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एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बंदूक की गोली और बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा। ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा कि दोनों भाई मिलकर दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश से बेदखल करेगा।सहारनपुर में शनिवार को यूपी पुलिस की एक चूक चर्चा का विषय बन गई। गठबंधन के ऐलान के बाद पहली बार सहारनपुर पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। बताया गया कि सर्किट हाउस में एक जज के आगमन के लिए सलामी की तैयारी की गई थी, लेकिन गफलत में पुलिसकर्मियों ने ओवैसी को ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई।सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर शोक जताया। वहीं, भारतीय टेस्ट टीम में क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिलने के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सिराज के चयन से बाहर होने के बाद उनके साथ भेदभाव के आरोपों पर मसूद ने कहा कि भारतीय टीम में खिलाड़ियों का चयन प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। यदि कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसके चयन में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह कहां से आता है।बिजनौर के नजीबाबाद में ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान महिला और जीआरपी सिपाहियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जननायक एक्सप्रेस में महिला रूबी और जीआरपी के दो सिपाहियों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि सिपाही ललित और अजय ने महिला के साथ मारपीट की। इस दौरान उसके सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। घटना के वायरल वीडियो में बेटियां मां को बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं।शामली के थानाभवन की अस्पताल कॉलोनी में शनिवार सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 30 वर्षीय रूपा घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पंखे से लटकी मिली। परिजन उसे नीचे उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। उसकी तीन छोटी बेटियां हैं।बिजनौर के नजीबाबाद में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। रायपुर रोड पर कनकपुर कला गांव के पास तेज गति से आ रहे डंपर की चपेट में स्कूली वैन आने से बाल-बाल बची। वैन में बच्चे सवार थे। अचानक हुई घटना से बच्चों में चीख-पुकार मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी बच्चे सुरक्षित बच गए। घटना से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर जाम लगा दिया। करीब दो घंटे तक जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही।पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में निकल रही तेज धूप से लोगों को ठंड और प्रदूषण से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ रहा है। सुबह और शाम के समय ठंड अधिक महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों में प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है।शनिवार सुबह मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 184 दर्ज किया गया। वहीं, मुजफ्फरनगर में 168, बागपत में 152 और गाजियाबाद में 211 एक्यूआई रहा। इन आंकड़ों के मुताबिक, चारों जिलों में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही, जबकि बागपत का एक्यूआई सबसे कम दर्ज किया गया। फिलहाल दिन में धूप निकलने से कुछ राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता फिर खराब हो सकती है।