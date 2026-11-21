मोहम्मद सिराज को टेस्ट टीम से बाहर किए जाने के बाद चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इसी संदर्भ में मसूद ने अपनी बात रखते हुए निष्पक्ष चयन की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि भारतीय टीम में जगह पाने के लिए खिलाड़ी के प्रदर्शन को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।



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योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर जताया दुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी के निधन पर भी इमरान मसूद ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। मां का होना और उनका साथ मिलना जीवन में सुरक्षा कवच की तरह होता है। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है।



मसूद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भाग्यशाली रहे कि उन्हें लंबे समय तक अपनी मां का साथ मिला। इसके साथ ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी मां को बहुत कम उम्र में खो दिया था। इस वजह से वह मां के साथ और उसके महत्व को गहराई से महसूस करते हैं।