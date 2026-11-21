एआईएमआईएम प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ सहारनपुर पहुंचे। दोनों नेता सर्किट हाउस पहुंचे, जहां से उनका अगला कार्यक्रम कलक्ट्रेट जाकर जिलाधिकारी से मुलाकात करने का है। इसके बाद दोनों नेता छुटमलपुर के लिए रवाना होंगे। यहां चंद्रशेखर आजाद के आवास पर साथ में दोपहर का भोजन करेंगे।

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ओवैसी के इस दौरे को लेकर जिले के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनके साथ नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है।शनिवार को सहारनपुर पहुंचने के बाद असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस पहुंचे। यहां से दोनों का कलक्ट्रेट जाने का कार्यक्रम है, जहां वे जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता छुटमलपुर के लिए रवाना होंगे।सहारनपुर में जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद छुटमलपुर स्थित सांसद के आवास पर पहुंचेंगे। यहां दोनों नेता साथ में लंच करेंगे। गठबंधन के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।