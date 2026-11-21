'हमें जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए'

ओवैसी ने सहारनपुर दौरे के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, जबकि हमें जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जोड़ा। ओवैसी ने 2015 में दादरी में मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह दंगा राहत शिविरों और पीड़ित परिवारों से मिले थे। ओवैसी ने अखलाक के घर जाकर उनकी मां से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शोषण, कानून-व्यवस्था का टूटना और डर का माहौल है। उन्होंने राज्य में 'बंदूक का राज' होने का आरोप लगाया।