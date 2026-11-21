वार-पलटवार: ‘यूपी के लोग हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं करते’, आजम खां के बयान पर ओवैसी ने दिया करारा जवाब
आजम खां के हैदराबादी बिरयानी वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। सहारनपुर में उन्होंने कहा कि राजनीतिक बहस खाने पर नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने और न्याय सुनिश्चित करने पर होनी चाहिए। ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों, दादरी कांड, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र करते हुए भाजपा के खिलाफ राजनीतिक विकल्प का समर्थन मांगा।
विस्तार
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बयान पर पलटवार किया है। आजम खां ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं करते हैं। ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक बहस खाने के बारे में नहीं, बल्कि जीवन बचाने और न्याय सुनिश्चित करने के बारे में है।
'हमें जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए'
ओवैसी ने सहारनपुर दौरे के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, जबकि हमें जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जोड़ा। ओवैसी ने 2015 में दादरी में मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह दंगा राहत शिविरों और पीड़ित परिवारों से मिले थे। ओवैसी ने अखलाक के घर जाकर उनकी मां से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शोषण, कानून-व्यवस्था का टूटना और डर का माहौल है। उन्होंने राज्य में 'बंदूक का राज' होने का आरोप लगाया।
राज्य की स्थिति पर आरोप
ओवैसी ने पुलिस मुठभेड़ों और 'आधे मुठभेड़ों' का हवाला दिया। उन्होंने मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई, किसानों की परेशानी और युवाओं में बेरोजगारी को भी उठाया। ओवैसी ने कहा कि इन मुद्दों के लिए भाजपा का एक मजबूत राजनीतिक विकल्प आवश्यक है।
राजनीतिक विकल्प और गठबंधन
ओवैसी ने कहा कि उनका मोर्चा एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक और भाजपा सरकार के विरोधियों से सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) का समर्थन करने की अपील की। ओवैसी ने बताया कि एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का नया गठबंधन भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सकता है। उन्होंने कहा कि वह धार्मिक उपदेशक नहीं, बल्कि कानून और बैरिस्टर की डिग्री वाले नेता हैं। ओवैसी ने संविधान की रक्षा के लिए राजनीति में आने की बात कही।