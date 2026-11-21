दिन में धूप, सुबह-शाम ठंड का असर

दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को फिलहाल राहत मिल रही है। धूप के कारण दिन में ठंड का असर कम महसूस हो रहा है। वहीं, सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के चलते ठंड अधिक महसूस की जा रही है। रात के तापमान में धीरे-धीरे कमी आने से सर्दी का असर बढ़ रहा है।



मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला अभी जारी रहने के आसार हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण लोगों को अलग-अलग समय पर मौसम के बदलाव का अनुभव हो रहा है।



तीन-चार दिन बाद बढ़ सकता है प्रदूषण

फिलहाल दिन में धूप निकलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत दिखाई दे रही है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक बने रहने की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों में प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।



ऐसे में सुबह और शाम के समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम और हवा की गुणवत्ता में बदलाव को देखते हुए आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखना जरूरी होगा।