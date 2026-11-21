मौसम अपडेट: मेरठ में दिन की धूप से राहत, रात में बढ़ रही ठंड; तीन-चार दिन बाद फिर बिगड़ सकती है हवा
मेरठ में शनिवार सुबह एक्यूआई 184 दर्ज किया गया। दिन में तेज धूप से राहत है, लेकिन रात का तापमान गिरने से ठंड बढ़ रही है। मौसम विशेषज्ञों ने तीन-चार दिन बाद प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई है।
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में निकल रही तेज धूप से लोगों को ठंड के साथ प्रदूषण से भी कुछ राहत मिल रही है, लेकिन रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय ठंड अधिक महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों में प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है।
शनिवार सुबह मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 184 दर्ज किया गया। वहीं, मुजफ्फरनगर में 168, बागपत में 152 और गाजियाबाद में 211 एक्यूआई रहा। इन आंकड़ों के मुताबिक, चारों जिलों में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही, जबकि बागपत का एक्यूआई सबसे कम दर्ज किया गया।
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दिन में धूप, सुबह-शाम ठंड का असर
दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को फिलहाल राहत मिल रही है। धूप के कारण दिन में ठंड का असर कम महसूस हो रहा है। वहीं, सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के चलते ठंड अधिक महसूस की जा रही है। रात के तापमान में धीरे-धीरे कमी आने से सर्दी का असर बढ़ रहा है।
मौसम में उतार-चढ़ाव का सिलसिला अभी जारी रहने के आसार हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण लोगों को अलग-अलग समय पर मौसम के बदलाव का अनुभव हो रहा है।
तीन-चार दिन बाद बढ़ सकता है प्रदूषण
फिलहाल दिन में धूप निकलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत दिखाई दे रही है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक बने रहने की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले तीन-चार दिनों में प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।
ऐसे में सुबह और शाम के समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम और हवा की गुणवत्ता में बदलाव को देखते हुए आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखना जरूरी होगा।