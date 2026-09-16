{"_id":"6aaada031f8c9fb0eb06b195","slug":"video-fir-registered-in-assault-case-at-cosmetic-shop-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: काॅस्मेटिक दुकान पर मारपीट में प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के किरावली में काॅस्मेटिक दुकान खोल रहे युवक के साथ गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित आजाद पुत्र लाखन निवासी किरावली ने थाना किरावली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है 14 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे वह अपनी कॉस्मेटिक दुकान खोल रहा था। इसी दौरान कमल शर्मा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोप है कि कमल शर्मा और उसके साथियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। संवाद

... और पढ़ें