आगरा में भीषण हादसा: हाथरस हाईवे पर कैंटर ने बाइक सवारों को राैंदा, दो की माैके पर ही माैत; एक गंभीर घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 16 Sep 2026 10:25 PM IST
सार
आगरा के खंदाैली क्षेत्र में बुधवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। कैंटर ने बाइक सवारों को राैंद दिया। हादसे में दो लोगों की माैके पर ही माैत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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विस्तार
आगरा के पोइया गांव में बुधवार देर रात करीब नौ बजे कैंटर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। तीसरा गंभीर रूप से घायल है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे के बाद कैंटर लेकर चालक भाग गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान श्याम सुंदर (38) निवासी होलीपुरवा, थाना माधौगंज और शिवम निवासी ग्राम डाडा, थाना बंका, जनपद सीवान (बिहार) के रूप में हुई है। हादसे में मोनू (31) निवासी टाटानगर, झारखंड घायल है। तीनों अलीगढ़ से काम करके खंदौली की ओर लौट रहे थे। पोइया के पास हादसा हुआ। मोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात पुलिस ने परिजन को घटना की जानकारी दी। संवाद
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एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान श्याम सुंदर (38) निवासी होलीपुरवा, थाना माधौगंज और शिवम निवासी ग्राम डाडा, थाना बंका, जनपद सीवान (बिहार) के रूप में हुई है। हादसे में मोनू (31) निवासी टाटानगर, झारखंड घायल है। तीनों अलीगढ़ से काम करके खंदौली की ओर लौट रहे थे। पोइया के पास हादसा हुआ। मोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात पुलिस ने परिजन को घटना की जानकारी दी। संवाद
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