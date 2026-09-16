आगरा में भीषण हादसा: हाथरस हाईवे पर कैंटर ने बाइक सवारों को राैंदा, दो की माैके पर ही माैत; एक गंभीर घायल

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एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान श्याम सुंदर (38) निवासी होलीपुरवा, थाना माधौगंज और शिवम निवासी ग्राम डाडा, थाना बंका, जनपद सीवान (बिहार) के रूप में हुई है। हादसे में मोनू (31) निवासी टाटानगर, झारखंड घायल है। तीनों अलीगढ़ से काम करके खंदौली की ओर लौट रहे थे। पोइया के पास हादसा हुआ। मोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात पुलिस ने परिजन को घटना की जानकारी दी। संवाद विज्ञापन



एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान श्याम सुंदर (38) निवासी होलीपुरवा, थाना माधौगंज और शिवम निवासी ग्राम डाडा, थाना बंका, जनपद सीवान (बिहार) के रूप में हुई है। हादसे में मोनू (31) निवासी टाटानगर, झारखंड घायल है। तीनों अलीगढ़ से काम करके खंदौली की ओर लौट रहे थे। पोइया के पास हादसा हुआ। मोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात पुलिस ने परिजन को घटना की जानकारी दी। संवाद

आगरा के पोइया गांव में बुधवार देर रात करीब नौ बजे कैंटर की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। तीसरा गंभीर रूप से घायल है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे के बाद कैंटर लेकर चालक भाग गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।