'गदर' दिखाने पर जेल: केबल नेटवर्क पर दिखाई थी फिल्म, 25 साल बाद संचालक दोषी; सजा के साथ जुर्माना भी लगा

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सिनेमाघर में लगी फिल्म को केबल नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को दिखाने के मामले में अदालत ने 25 साल बाद फैसला सुनाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शारिब अली ने कॉपीराइट एक्ट एवं उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम के आरोप में बिरजू केबल नेटवर्क, काजीपाड़ा के संचालक ब्रजमोहन को डेढ़ साल कारावास के साथ 3,500 रुपये के जुर्माने के सजा सुनाई।