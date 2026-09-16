आगरा: बर्थडे पार्टी कर रहे युवकों को पुलिस ने भगाया, नाले में मिली जश्न में शामिल एक किशोर की लाश, हंगामा

दोस्त का जन्मदिन मनाने गए नगला प्यारे (सदर) के 17 वर्षीय शिवम का शव 36 घंटे बाद धनौली पुलिस चौकी (मलपुरा) के पास नाले में मिला। परिजन का आरोप है कि पुलिस के दाैड़ाने से बेटे की जान चली गई। उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद शव के घर पहुंचने पर हंगामा किया। कहा कि पुलिस ने 9 युवकों को 32 हजार रुपये वसूलने के बाद चाैकी से छोड़ा। बेटे की माैत पर पुलिसकर्मियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करते हुए हंगामा किया। जाम लगाने की कोशिश की। शव के अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। पुलिस ने पहुंचकर समझाया मगर देर रात तक नहीं माने।

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नगला प्यारे, सदर निवासी वरुण का सोमवार को जन्मदिन था। वह रात 9 बजे तीन दर्जन दोस्तों के साथ पार्टी करने घर से निकला था। उनके साथ मोहल्ले का ही शिवम भी था। युवक मलपुरा की धनाैली पुलिस चाैकी के पास पहुंचे। कंचनपुर क्षेत्र में केएल गार्डन के निकट सड़क पर केक काटने लगे। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी कि युवक शोर मचा रहे हैं। चाैकी से कई पुलिसकर्मी पहुंच गए। यह देखकर युवक भागने लगे। आरोप है कि जो हाथ लगा पुलिसवाले उसे पीटने लगे। 9 युवकों को चाैकी पर ले गए। उनसे वसूली की। शिवम पकड़ा नहीं गया था। पुलिस के दाैड़ाने पर सड़क पर गिर गया। वह घायल हो गया। मगर पुलिस ने उसका इलाज न कराकर दोबारा दाैड़ा दिया। बुधवार सुबह 8 बजे उसका शव नाले में पड़ा मिला। इसकी जानकारी पर परिजन आ गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को बेटे की माैत के लिए जिम्मेदार ठहराया।