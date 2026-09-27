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फरीदाबाद में खेलते समय ढाई साल की नेहा बोरवेल में गिरी, माता-पिता का बुरा हाल

Digvijay Singh

Updated Sun, 27 Sep 2026 10:53 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 10:53 PM IST







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फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची नेहा खेलते समय बंद पड़े बोरवेल में गिर गई। बच्ची के रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। प्रशासन जेसीबी के साथ मौके पर पहुंच गया है और बचाव कार्य जारी है। ... और पढ़ें

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