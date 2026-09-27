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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Major accident in Faridabad Two and a half-year-old Neha falls into a borewell while playing

फरीदाबाद में खेलते समय ढाई साल की नेहा बोरवेल में गिरी, माता-पिता का बुरा हाल

Sun, 27 Sep 2026 10:53 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:53 PM IST
Major accident in Faridabad Two and a half-year-old Neha falls into a borewell while playing
फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची नेहा खेलते समय बंद पड़े बोरवेल में गिर गई। बच्ची के रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। प्रशासन जेसीबी के साथ मौके पर पहुंच गया है और बचाव कार्य जारी है।
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