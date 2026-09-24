फरीदाबाद: पुलिस पर पथराव, पीड़ित पक्ष को बचाया

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आदर्श नगर मलेरना रोड स्थित यादव चौक पर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था। सूचना मिलने पर 112 की टीम मौके पर पहुंची, जहां बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष को सुरक्षित दुकान से बाहर निकाला। इस पूरी घटना का निगरानी कैमरे का फुटेज और वीडियो सामाजिक माध्यम पर काफी वायरल हो रहा है।

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