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फरीदाबाद: आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

अनुज कुमार

Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 01:37 PM IST







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आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाटा मोड़ से सेक्टर 12 लघु सचिवालय की ओर मार्च किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने के कारण, अब वे हरियाणा के सभी जिलों में जिला उपायुक्तों को ज्ञापन देंगे। ... और पढ़ें

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