फरीदाबाद में बड़ा हादसा: खेलते-खेलते ढाई साल की नेहा बोरवेल में गिरी, सुनाई दे रही मासूम के रोने की आवाज
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 27 Sep 2026 07:56 PM IST
सार
फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची नेहा खेलते समय बंद पड़े बोरवेल में गिर गई। बच्ची के रोने की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। प्रशासन जेसीबी के साथ मौके पर पहुंच गया है और बचाव कार्य जारी है।
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विस्तार
फरीदाबाद के सीही गांव में रविवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां खेलते-खेलते ढाई साल की बच्ची नेहा बंद पड़े बोरवेल में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए।
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बच्ची के बोरवेल में फंसे होने के बाद उसकी रोने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ मौके पर मौजूद है। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए गुरुग्राम से एनडीआरएफ की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। टीम के पहुंचने के बाद बचाव अभियान आगे बढ़ाया जाएगा।
बच्ची के पिता राम दीन मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हादसे के बाद वह लगातार अपनी बेटी से बातचीत कर रहे हैं और उसे हिम्मत देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह बोरवेल के अंदर परेशान न हो। मौके पर प्रशासन की टीम लगातार बचाव की तैयारियों में जुटी है।
बच्ची के पिता राम दीन मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हादसे के बाद वह लगातार अपनी बेटी से बातचीत कर रहे हैं और उसे हिम्मत देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह बोरवेल के अंदर परेशान न हो। मौके पर प्रशासन की टीम लगातार बचाव की तैयारियों में जुटी है।
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