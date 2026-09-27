फरीदाबाद में बड़ा हादसा: खेलते-खेलते ढाई साल की नेहा बोरवेल में गिरी, सुनाई दे रही मासूम के रोने की आवाज

बच्ची के बोरवेल में फंसे होने के बाद उसकी रोने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ मौके पर मौजूद है। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए गुरुग्राम से एनडीआरएफ की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। टीम के पहुंचने के बाद बचाव अभियान आगे बढ़ाया जाएगा।



बच्ची के पिता राम दीन मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। हादसे के बाद वह लगातार अपनी बेटी से बातचीत कर रहे हैं और उसे हिम्मत देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह बोरवेल के अंदर परेशान न हो। मौके पर प्रशासन की टीम लगातार बचाव की तैयारियों में जुटी है।