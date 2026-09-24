कहीं रफ्तार, कहीं गलत दिशा: फरीदाबाद में आठ महीने में 250 मौतें, दिल्ली-आगरा हाईवे सबसे खतरनाक

दूसरे नंबर पर है केजीपी एक्सप्रेसवे

दिल्ली-आगरा हाईवे के बाद केजीपी एक्सप्रेसवे और डीएनडी एक्सप्रेसवे पर 46 हादसे पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। जिनमें 22 लोगों की जान गई। प्रमुख जिला मार्गों पर 73 हादसों में 33 मौतें और अन्य जिला सड़कों पर 60 हादसों में 32 लोगों की मौत हुई। स्थानीय सड़कों पर हादसों की संख्या 121 रही और इनमें 50 लोगों की जान गई। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों से पता चलता है कि केवल हाईवे औैर एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद की अंदरूनी सड़कें भी सड़क सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।