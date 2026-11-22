{"_id":"6b02efa1601bef88fc0d8863","slug":"video-baghpat-altercation-involving-children-in-khaspur-women-also-beaten-ten-injured-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत: खासपुर में बच्चों को लेकर मारपीट, महिलाओं को भी पीटा, दस घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रटौल स्थित खासपुर गांव में बच्चों को लेकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में महिलाओं सहित 10 लोग घायल हो गए। खासपुर निवासी 10 वर्षीय अंशु पुत्र नन्दकिशोर शनिवार शाम घर के बाहर खेल रहा था। वह मिट्टी उड़ा रहा था। इस बात पर गांव के ही अंकित पुत्र सोराज ने उसके साथ मारपीट कर दी। अंशु घर रोते हुए पहुंचा। परिजनों ने बताया कि अंशु मंदबुद्धि है। परिजन शिकायत लेकर पहुंचे तो उनके पूरे परिवार को पीटा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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