{"_id":"6b02e0c516dd0e5bde070006","slug":"video-baghpat-discussion-on-the-elections-for-the-board-of-ayurvedic-and-unani-tibbi-systems-of-medicine-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत: आयुर्वेद तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा बोर्ड के चुनाव पर चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बड़ौत में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे स्थित होटल में रविवार को चिकित्सकों की बैठक हुई। आयुर्वेद तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा बोर्ड के प्रथम डिवीजन चुनाव को लेकर चर्चा की गई। डिवीजन के चुनाव में प्रदेश भर से छह सदस्य निर्वाचित होने है। इस मौके पर डॉ. अमित खोखर, डॉ. रविकांत, कुलदीप राज, विपिन पंवार आदि उपस्थित रहे।

... और पढ़ें