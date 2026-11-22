मौसम में लगातार बदलाव के बीच मेरठ और आसपास के जिलों में प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। सुबह और शाम के समय हवा की गुणवत्ता अधिक प्रभावित हो रही है, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। रविवार सुबह मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 160 दर्ज किया गया। वहीं बागपत में 191, गाजियाबाद में 216 और मुजफ्फरनगर में 173 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। चारों जिलों में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही।

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रविवार को सुबह के समय वातावरण में प्रदूषण का असर अधिक दिखाई दे रहा है। शाम ढलने के बाद भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके चलते सांस संबंधी परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिन में धूप निकलने से मौसम में कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन प्रदूषण से पूरी तरह निजात नहीं मिल पा रही है। विज्ञापन



दूसरी ओर, रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और देर शाम ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में धूप के कारण मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है। मौसम में उतार-चढ़ाव का यह सिलसिला अगले दो से तीन दिन तक जारी रहने की संभावना है। रात के तापमान में और गिरावट आने से ठंड बढ़ सकती है। रविवार को सुबह के समय वातावरण में प्रदूषण का असर अधिक दिखाई दे रहा है। शाम ढलने के बाद भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके चलते सांस संबंधी परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दिन में धूप निकलने से मौसम में कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन प्रदूषण से पूरी तरह निजात नहीं मिल पा रही है।दूसरी ओर, रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और देर शाम ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दोपहर में धूप के कारण मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है। मौसम में उतार-चढ़ाव का यह सिलसिला अगले दो से तीन दिन तक जारी रहने की संभावना है। रात के तापमान में और गिरावट आने से ठंड बढ़ सकती है।

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