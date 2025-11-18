Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 21 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 21 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 21-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:51 AM, 21-Nov-2026
Baghpat News: 100 मीटर दौड़ में अदिति और लवी ने प्रथम स्थान प्राप्त कियाsports news और पढ़ें
01:50 AM, 21-Nov-2026
Baghpat News: 80 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ दो गिरफ्तारcrime news और पढ़ें
विज्ञापन
01:46 AM, 21-Nov-2026
Baghpat News: चोरी होने के 40 घंटे बाद भी नया ट्रांसफार्मर नहीं रखाcrime news और पढ़ें
01:45 AM, 21-Nov-2026
Baghpat News: आतंकी शहजाद भट्टी के नाम से बना पेज फॉलो करने पर छात्र से आठ घंटे की पूछताछcrime news और पढ़ें
01:39 AM, 21-Nov-2026
Shamli News: पंवार क्रिकेट एकेडमी ने दो विकेट से जीता मैचPanwar Cricket Academy won the match by two wickets. और पढ़ें
01:37 AM, 21-Nov-2026
Shamli News: बरात लेकर पहुंची छात्रा ने सोशल मीडिया पर वायरल किया सुसाइड नोट, लिखा मरने जा रही हूंA female student, who had arrived with a wedding procession, posted a suicide note on social media, writing, "I am going to die." और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:36 AM, 21-Nov-2026
Shamli News: हादसा जोड़कैड़ी अग्निकांड पीड़ितों को मिलेगी सरकारी सहायताVictims of the Jodkaidi fire incident will receive government assistance. और पढ़ें
01:35 AM, 21-Nov-2026
Shamli News: लिसाढ़ में 25.63 लाख रुपये से बनेगी सीसी रोडA CC road will be constructed in Lisadh at a cost of Rs 25.63 lakh. और पढ़ें
01:35 AM, 21-Nov-2026
Shamli News: ड़ी गांव में दूसरे दिन भी मातम, जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वनाMourning continues for the second day in Di village; public representatives offer condolences to the bereaved family. और पढ़ें
01:34 AM, 21-Nov-2026