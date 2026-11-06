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जम्मू: पुरमंडल कॉलेज की बस दूसरे कॉलेज को देने की तैयारी

Fri, 06 Nov 2026 05:52 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:52 PM IST
Plans underway to hand over Purmandal College bus to another college
डिग्री कॉलेज पुरमंडल के लिए खरीदी गई बस को दूसरे कॉलेज भेजने की तैयारी से स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए मांग की है कि बस का इस्तेमाल पुरमंडल कॉलेज के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ही किया जाए।
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