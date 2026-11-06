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जम्मू: पुरमंडल कॉलेज की बस दूसरे कॉलेज को देने की तैयारी

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:52 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:52 PM IST







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डिग्री कॉलेज पुरमंडल के लिए खरीदी गई बस को दूसरे कॉलेज भेजने की तैयारी से स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए मांग की है कि बस का इस्तेमाल पुरमंडल कॉलेज के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ही किया जाए। ... और पढ़ें

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