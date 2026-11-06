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जम्मू: अब घर की छत से बनेगी मुफ्त बिजली! नुक्कड़ सभा में लोगों को बताई गई पीएम सूर्यघर योजना

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST







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बिजली विभाग ने नुक्कड़ सभा आयोजित कर लोगों को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी दी। इस दौरान योजना के लाभ और सौर ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूक करते हुए लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। ... और पढ़ें

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