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जम्मू: महंगाई ने बदला धनतेरस का ट्रेंड, सोने-चांदी की जगह बर्तनों से चमके बाजार

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:50 PM IST







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धनतेरस के अवसर पर मिश्रीवाला और बोहरी के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। महंगाई के चलते सोने-चांदी के बजाय लोगों ने तांबे, पीतल और स्टील के बर्तन खरीदकर त्योहार की परंपरा निभाई और बाजारों में देर शाम तक रौनक बनी रही। ... और पढ़ें

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