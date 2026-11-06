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जम्मू: पेनल्टी शूटआउट में बाजी मार 182वीं बटालियन बनी चैंपियन, सीआरपीएफ फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन

Nikita Gupta

Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 05:51 PM IST







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पुलवामा के कोइल में 182वीं बटालियन सीआरपीएफ की मेजबानी में आयोजित इंटर-बटालियन फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। पेनल्टी शूटआउट में 110वीं बटालियन को हराकर 182वीं बटालियन ने खिताब अपने नाम किया, जबकि विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

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