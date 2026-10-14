सिद्धार्थनगर: सपा कार्यालय पहुंचे एमएलसी प्रत्याशी डॉ. संजय त्रिपाठी

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सिद्धार्थनगर में एमएलसी प्रत्याशी डॉ. संजय त्रिपाठी बुधवार को सपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से पूरी मेहनत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटने और प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करने का आह्वान किया। बैठक में पार्टी की नीतियों पर भी चर्चा की गई।

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