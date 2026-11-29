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कथावाचक ने कहा कि जब-जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। वामन अवतार की कथा केवल धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा भी है। उन्होंने बताया कि दैत्यराज बलि अत्यंत पराक्रमी और दानवीर राजा थे।तपस्या और वरदान के प्रभाव से उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उनके अभिमान को दूर करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया।