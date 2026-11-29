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पुलिस टीम ने महिला सशक्तीकरण, एंटी रोमियो अभियान और साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया। आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112, वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, साइबर हेल्पलाइन 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का उपयोग करने की जानकारी दी। विज्ञापन

पुलिस टीम ने महिला सशक्तीकरण, एंटी रोमियो अभियान और साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया। आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112, वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, साइबर हेल्पलाइन 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का उपयोग करने की जानकारी दी।

डुमरियागंज। मिशन शक्ति अभियान के तहत शनिवार को भवानीगंज पुलिस ने ग्राम गर्दहिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन और रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी दी।