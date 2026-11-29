{"_id":"6b0bd09ecc063af0430b8074","slug":"video-pending-traffic-challans-settled-at-traffic-lok-adalat-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: यातायात लोक अदालत में लंबित चालानों का हुआ निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित चालानों के निस्तारण के लिए यातायात लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें नियमानुसार निस्तारण योग्य मामलों की सुनवाई कर चालानों के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे वाहन चालकों को राहत मिलने के साथ लंबित मामलों का बोझ कम करने का प्रयास किया गया।

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