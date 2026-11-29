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सिद्धार्थनगर: पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने में न हो लापरवाही- डीएम

अनुराग रंजन

Updated Sun, 29 Nov 2026 12:40 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 12:40 PM IST







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जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने शनिवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत बांसी और नौगढ़ तहसील के कई बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजर से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म-छह भरवाने की प्रगति जानी। ... और पढ़ें

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