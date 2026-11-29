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ग्रामीणों के अनुसार, सांड काफी दिनों से गांव में उत्पात मचा रहा था। वह खेतों में खड़ी फसलों और घरों के बाहर बंधे पशुओं को नुकसान पहुंचाता था। इससे भूपतजोत के साथ ही आसपास के पाला, बटुलहा और भटौली गांवों में भी दहशत का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों को हमेशा सांड से नुकसान पहुंचने का डर बना रहता था। विज्ञापन

प्रशासन और ग्रामीणों के आपसी सहयोग से करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद सांड को पकड़कर बांधने में सफलता मिली। ग्राम सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना मिलते ही वह तत्काल भूपतजोत गांव पहुंचे और सांड पकड़वाने की व्यवस्था कराई। ग्रामीणों के अनुसार, सांड काफी दिनों से गांव में उत्पात मचा रहा था। वह खेतों में खड़ी फसलों और घरों के बाहर बंधे पशुओं को नुकसान पहुंचाता था। इससे भूपतजोत के साथ ही आसपास के पाला, बटुलहा और भटौली गांवों में भी दहशत का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों को हमेशा सांड से नुकसान पहुंचने का डर बना रहता था।प्रशासन और ग्रामीणों के आपसी सहयोग से करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद सांड को पकड़कर बांधने में सफलता मिली। ग्राम सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना मिलते ही वह तत्काल भूपतजोत गांव पहुंचे और सांड पकड़वाने की व्यवस्था कराई।

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घोसियारी। खेसरहा ब्लॉक क्षेत्र के भूपतजोत गांव में लंबे समय से लोगों के लिए मुसीबत बने सांड को रविवार को करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। सांड के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लोगों ने इस कार्य में सहयोग करने वाले ग्रामीणों और प्रशासन की सराहना की।