{"_id":"6abe912602d24ddc170cb125","slug":"video-heaps-of-garbage-removed-from-forest-area-under-national-cleanliness-campaign-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वन क्षेत्र से हटाए गए कूड़े के ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर में राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान एवं सेवा पखवाड़ा के अवसर पर बृहस्पतिवार को वन विभाग, और नगर पंचायत के सहयोग से वन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ग्रामीणों द्वारा वन क्षेत्र में डाले गए कूड़े-कचरे के ढेर और गोबर के उपलों के बिटोड़े हटाए गए। नगर पंचायत के बुलडोजर की मदद से कई स्थानों पर कूड़े और गोबर के टीलों को हटाकर आरक्षित वन क्षेत्र को साफ कराया गया।

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