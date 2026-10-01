फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Blue Drum Case Husband Saurabh Murder killer Muskaan and her lover Sahil wept upon being convicted

मेरठ का नीला ड्रम कांड: दोषी करार होते ही फूट-फूट कर रोई पति की 'कातिल' मुस्कान, प्रेमी साहिल के भी छलके आंसू

Thu, 01 Oct 2026 03:59 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 01 Oct 2026 03:59 PM IST
सार

मेरठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। मुस्कान और साहिल की जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। जब जिला जज ने दोनों को सौरभ की हत्या के लिए दोषी करार दिया तो दोनों रोने लगे।

विज्ञापन
Meerut Blue Drum Case Husband Saurabh Murder killer Muskaan and her lover Sahil wept upon being convicted
meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। 14 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। हत्या आरोपी मुस्कान और साहिल की जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। अदालत का फैसला सुनने के बाद दोनों रोते हुए अपनी-अपनी बैरक में लौट गए। यह हत्याकांड देशभर में नीले ड्रम कांड से काफी चर्चित रहा है।


इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी से 2016 में प्रेम विवाह किया था। सौरभ लंदन में नौकरी करते थे और पत्नी मुस्कान मेरठ में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान का अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से करीबी संबंध बन गए। 
 
Meerut Blue Drum Case Husband Saurabh Murder killer Muskaan and her lover Sahil wept upon being convicted
मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
24 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी छह साल की बेटी और पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से घर आए थे। संबंधों में बाधा बनने पर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने सौरभ की तीन मार्च 2025 की रात हत्या कर दी। 

 
Meerut Blue Drum Case Husband Saurabh Murder killer Muskaan and her lover Sahil wept upon being convicted
मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हत्या करने से पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी। जब सौरभ बेसुध हो गए तो मुस्कान ने फोन करके अपने प्रेमी साहिल को घर बुला लिया। दोनों ने मिलकर उस्तरे और चाकू से सौरभ की हत्या कर दी। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut Blue Drum Case Husband Saurabh Murder killer Muskaan and her lover Sahil wept upon being convicted
साहिल और मुस्कान को डीजी कोर्ट में सजा सुनाने के दौरान तैनात पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शव को टुकड़े करके नीले ड्रम में भरने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ घूमने चली गई। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को उनके घर से 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अदालत में 12 मई 2025 को करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल थी थी।
 
विज्ञापन
Meerut Blue Drum Case Husband Saurabh Murder killer Muskaan and her lover Sahil wept upon being convicted
मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
फैसला सुनने के बाद रो पड़े मुस्कान और साहिल
मुस्कान और साहिल की शाम करीब 4:35 बजे जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। जब जिला जज ने दोनों को सौरभ की हत्या के लिए दोषी करार दिया तो दोनों रोने लगे। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। जबकि साहिल हाथ से आंसू पोंछ रहा था। मुस्कान तीन दिन से जेल में पूजा कर रही थी। बुधवार को दोनों ने जेल में खाना भी कम खाया था।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed