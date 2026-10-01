मेरठ: बुलडोजर के सामने महिलाओं ने गाए भजन, बैकफुट पर मेडा; मंदिर ढहाने पहुंची टीम बिना कार्रवाई लौटी

पुलिस बल साथ नहीं होने से रुकी कार्रवाई

बताया गया कि मेडा की टीम स्थानीय पुलिस बल के बिना ही कार्रवाई के लिए पहुंची थी। विरोध बढ़ने और मौके पर भीड़ जुटने के बाद टीम ने कार्रवाई रोक दी। इसके बाद मेडा की टीम बिना कार्रवाई किए मौके से लौट गई।



मंदिर कमेटी और हिंदू संगठन भी पहुंचे

विरोध की जानकारी मिलने के बाद मंदिर कमेटी के सदस्य, पार्षद पुत्र आकाश काशी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। महिलाओं के भजन और विरोध के बीच फिलहाल निर्माणाधीन मंदिर पर कार्रवाई नहीं हो सकी।



टीम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

बिना पुलिस बल के कार्रवाई के लिए पहुंची मेडा की टीम के कदम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल विरोध के चलते कार्रवाई टल गई है और टीम को वापस लौटना पड़ा।