मेरठ: बुलडोजर के सामने महिलाओं ने गाए भजन, बैकफुट पर मेडा; मंदिर ढहाने पहुंची टीम बिना कार्रवाई लौटी
मेरठ के परतापुर स्थित एयरपोर्ट एंक्लेव में निर्माणाधीन मंदिर पर कार्रवाई करने पहुंची मेडा की टीम का महिलाओं ने भजन गाकर विरोध किया। पुलिस बल नहीं होने के कारण टीम बिना कार्रवाई लौट गई।
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मेरठ के परतापुर स्थित एयरपोर्ट एंक्लेव में निर्माणाधीन मंदिर पर कार्रवाई करने पहुंची मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) की टीम को विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा। महिलाओं ने ढोलक-मंजीरे संभालकर भजन शुरू कर दिए। देखते ही देखते मंदिर कमेटी के सदस्य, पार्षद पुत्र आकाश काशी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए।
भजन गाकर महिलाओं ने किया विरोध
बताया गया कि मेडा की टीम निर्माणाधीन मंदिर पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी। टीम ने कार्रवाई का प्रयास किया तो मौके पर मौजूद महिलाओं ने ढोलक-मंजीरे संभाल लिए और भजन गाकर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी।
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पुलिस बल साथ नहीं होने से रुकी कार्रवाई
बताया गया कि मेडा की टीम स्थानीय पुलिस बल के बिना ही कार्रवाई के लिए पहुंची थी। विरोध बढ़ने और मौके पर भीड़ जुटने के बाद टीम ने कार्रवाई रोक दी। इसके बाद मेडा की टीम बिना कार्रवाई किए मौके से लौट गई।
मंदिर कमेटी और हिंदू संगठन भी पहुंचे
विरोध की जानकारी मिलने के बाद मंदिर कमेटी के सदस्य, पार्षद पुत्र आकाश काशी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। महिलाओं के भजन और विरोध के बीच फिलहाल निर्माणाधीन मंदिर पर कार्रवाई नहीं हो सकी।
टीम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
बिना पुलिस बल के कार्रवाई के लिए पहुंची मेडा की टीम के कदम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल विरोध के चलते कार्रवाई टल गई है और टीम को वापस लौटना पड़ा।