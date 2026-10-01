1 of 16 Meerut Blue Drum Case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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मुस्कान और साहिल बचपन से एक-दूसरे को जानते थे। दोनों ने ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित विवेकानंद स्कूल में आठवीं कक्षा तक साथ पढ़ाई की थी। आठवीं के बाद दोनों अलग-अलग स्कूलों में चले गए और इसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई।

मेरठ के सौरभ राजपूत और मुस्कान की कहानी की शुरुआत मोहब्बत से हुई। दोनों ने परिवार की सहमति के बाद शादी की और उनके घर बेटी पीहू ने जन्म लिया लेकिन कुछ साल बाद मुस्कान की जिंदगी में बचपन का परिचित साहिल दोबारा आया। इसके बाद रिश्तों में ऐसा बदलाव आया कि बात तलाक तक पहुंच गई और आखिरकार सौरभ की हत्या कर दी गई।

2 of 16 saurabh murder case - फोटो : अमर उजाला

ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर निवासी सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करते थे। सौरभ के घर के पास ही मुस्कान के नाना अनिल रस्तोगी रहते थे। अनिल रस्तोगी ज्योतिषी थे।

3 of 16 Meerut saurabh murder case - फोटो : अमर उजाला

मुस्कान अक्सर ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा मोहल्ले से अपने नाना के घर आती थी। सौरभ का भी अनिल रस्तोगी के घर आना-जाना था। इसी दौरान 2016 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्रेम हो गया।



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4 of 16 Saurabh Murder - फोटो : अमर उजाला

परिवार की सहमति के बाद हुई शादी, 2019 में बेटी का जन्म

सौरभ और मुस्कान शादी करना चाहते थे लेकिन शुरुआत में दोनों के परिवार शादी के लिए राजी नहीं थे। बाद में परिवार के लोग मान गए और 2016 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सौरभ ने नौकरी छोड़ दी और परतापुर की प्लाईवुड फैक्टरी में काम करने लगे।

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5 of 16 Saurabh Meerut Murder - फोटो : अमर उजाला

वर्ष 2019 में बेटी पीहू का जन्म हुआ। इसके कुछ दिन बाद सौरभ लंदन चले गए और वहां अपने दोस्त के साथ बेकरी में नौकरी करने लगे। लंदन में रहने के दौरान सौरभ फोन पर मुस्कान से बातचीत करते थे। मुस्कान वीडियो कॉल के जरिए सौरभ की बेटी से भी बात कराया करती थी।