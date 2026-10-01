नीला ड्रम हत्याकांड: पछतावे में बीती साहिल-मुस्कान की रात, खाने से किया इनकार, बेटी को लेकर जताई चिंता

1 of 6 सौरभ हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला







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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के जेल में व्यवहार में बदलाव की बात सामने आई है। जेल सूत्रों के मुताबिक, फैसले के बाद दोनों परेशान नजर आए और रोने की भी चर्चा है। मुस्कान अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित बताई जा रही है। जेल प्रशासन अब उसकी काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रहा है।





2 of 6 सौरभ हत्याकांड, नीला ड्रम केस, मेरठ कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

फैसले के बाद बदला व्यवहार

दोषी करार दिए जाने के बाद मुस्कान और साहिल की बेचैनी बढ़ने की बात सामने आई है। जेल सूत्रों के अनुसार, दोनों मानसिक दबाव में बताए जा रहे हैं। फैसले के बाद दोनों के रोने की भी बात कही गई है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, फैसले के बाद दोनों ने जेल में खाना भी कम खाया। मुस्कान जहां फैसले से पहले शिव आराधना में लीन रही। वहीं साहिल ने अपने साथी बंदियों से बातचीत कम कर दी।

3 of 6 सौरभ हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित मुस्कान, दोनों ने रात को नहीं खाया खाना

सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में दोषी करार होने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को पूरी रात पछतावा होता रहा। सुनवाई के बाद दोनों रोते हुए अपनी बैरक में लौटी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ वीरेश राज शर्मा ने बातचीत में बताया कि दोषी करार होने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला चिंतित हैं।



यहां तक कि दोनों ने रात को खाने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन काउंसलिंग के बाद खाना खाया। अब दोनों की काउंसलिंग कराई जा रही है। वहीं डॉ शर्मा ने बताया कि अब चूंकि दोनों दोषी करार हो गए हैं, तो इनको कैदियों वाले कपड़े दिए जाएंगे और अतिरिक्त काम भी दिया जाएगा।

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4 of 6 नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस - फोटो : अमर उजाला

मुस्कान ने जेल अधिकारियों से अपने माता-पिता और बेटी से मिलने की इच्छा भी जताई थी। जेल अधिकारियों के मुताबिक, अब तक उससे मिलने कोई पारिवारिक सदस्य नहीं पहुंचा है।



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5 of 6 सौरभ हत्याकांड में सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला