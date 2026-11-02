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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: E-auto and motorcycle collide; both parties narrowly escape injury

कानपुर: हरजिंदर नगर चौराहे पर ई-ऑटो व बाइक में टक्कर, बाल बाल बचे दोनों

Mon, 02 Nov 2026 11:51 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:51 PM IST
Kanpur: E-auto and motorcycle collide; both parties narrowly escape injury
चकेरी थानाक्षेत्र के हरजिंदर नगर चौराहे पर ई-ऑटो की बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक में बैठे दो युवक बाल बाल बच गए। घटना के बाद जाम लग गया।
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