फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Man held captive and left bloodied by assailants; condition critical

कानपुर: बदमाशों ने युवक को बंधक बनाकर किया लहूलुहान, हालत गंभीर, एक गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 11:34 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 04 Nov 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Man held captive and left bloodied by assailants; condition critical
पुलिस गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
चकेरी में त्रिमूर्ति मंदिर के पास प्लाॅट के दिए गए पैसे मांगने पर एटीएम हैकर ने युवक को घर में बंधक बनाकर अपने साथियों संग जमकर पीटा। सरिया, लाठी-डंडे से पीटने के बाद धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायल का हैलट में इलाज चल रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन


जाजमऊ जेके कॉलोनी निवासी गौरव गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सुभाष रोड निवासी मनीष द्विवेदी उर्फ टीटू पंडित से प्लाॅट खरीदने के लिए दो लाख रुपये दिए थे। प्लॉट न दिला पाने पर रुपये मांगने पर टीटू टालमटोल कर रहा था। आरोप है कि टीटू ने रविवार रात उसे रुपये देने के लिए घर बुलाया। वहां एटीएम हैकर मनीष द्विवेदी उर्फ टीटू पंडित, टॉप 10 अपराधी साहिल ठाकुर, सोनू शर्मा उर्फ गांधी, तुषार शर्मा, प्रदीप शर्मा उर्फ मंडोले, यश द्विवेदी व पांच अज्ञात ने गालीगलौज की। घर में बंधक बनाकर पीटा।
विज्ञापन


धारदार हथियार से हमला किया जिससे गौरव के सिर के बांई तरफ घाव हो गया। हैलट में उसे 14 टांके लगाए गए। घटना के दौरान जाम भी लग गया था। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सोनू शर्मा उर्फ गांधी को बुधवार को सुभाष रोड से गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


टीटू और साहिल के खिलाफ कई मामले
आरोपी मनीष उर्फ टीटू पंडित एटीएम हैकर है। उसके खिलाफ चकेरी थाने के अलावा कई राज्यों में एटीएम से चोरी के मामले दर्ज हैं। उसका एक गैंग भी रजिस्टर्ड है। वहीं, साहिल ठाकुर पर हत्या के प्रयास, विस्फोटक अधिनियम समेत कई मामले दर्ज हैं। पूर्व में उसको चकेरी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed