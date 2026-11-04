कानपुर: बाजार में खपने जा रहा 22 क्विंटल बदबूदार खोया पकड़ा, 7.73 लाख बताई गई कीमत, नष्ट कराया गया

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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सूचना पर भौंती मोड़ में पिकअप को रोककर जांच की। इसमें 29 बोरियों में करीब 1150 किग्रा खोया मिला। इसकी कीमत लगभग 4.06 लाख रुपये आंकी गई। पूछताछ में गाड़ी पर बैठे आनंद और कप्तान सिंह ने बताया कि खोया फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित नगला मानसुख से लाया जा रहा था। गंदी बोरियों में खोया भरा था। बोरी खोली तो दुर्गंध आ रही थी। टीम ने दो नमूने लिए और पूरा खोया नष्ट करा दिया।दूसरी टीम के अधिकारी सोमनाथ कुशवाहा और डॉ. देवेंद्र सिंह आजाद ने एक वाहन में करीब 1050 किग्रा खोया पकड़ा। इसकी अनुमानित कीमत 3.67 लाख रुपये बताई गई। पूछताछ में इटावा के बिरारी निवासी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि खोया वीरेंद्र का है। कानपुर में बिक्री के लिए लाया जा रहा था। जांच के दौरान खोये में दुर्गंध आ रही थी। टीम ने एक नमूना लेकर शेष खोया नष्ट करा दिया। तीनों नमूने प्रयोगशाला भेजे गए।सहायक आयुक्त खाद्य संजय प्रताप सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला खोया मिलावटी बाजार में खपाया जा रहा है। पैनी नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।