कानपुर: दिवाली तक रहेगा डायवर्जन, घर से निकलने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें

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1. फूलबाग चौराहा से बिरहाना रोड की तरफ वही वाहन जाएंगे जिनको बिरहाना रोड स्थित सराफा बाजार की दुकानों में जाना है। हालांकि, ऐसे वाहनों को बिरहाना रोड पर सवारी उतारने के तुंरत बाद बिरहाना रोड के निंरजन ज्वैलर्स चौराहा/सिरकी मोहाल चौकी चौराहा से एक्सप्रेस रोड होते हुए नरौना चौराहा से फूलबाग पार्किंग या पनचक्की पार्किंग पर वाहन पार्क करेंगे। बिरहाना रोड पर पार्किंग में पाबंदी है।2. बिरहाना रोड वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ने पर फूलबाग चौराहा से बिरहाना रोड की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। वाहनों को पार्किंग में खड़ा करना होगा।3. घंटाघर चौराहा से कोई भी वाहन नयागंज व दवा मार्केट होते हुए बिरहाना रोड की तरफ नही जाएंगे। ऐसे वाहन एक्सप्रेस रोड होकर नरौना चौराहा से फूलबाग चौराहा होकर बिरहाना रोड निकलेंगे।4. नयागंज/दवा मार्केट के स्थानीय वाहन जिन्हें सिरकी मोहाल होते हुए बिरहाना रोड फूलबाग की तरफ जाना है उन्हें सिरकी मोहाल चौकी चौराहा से एक्सप्रेस रोड नरौना होते हुए अपने गंतव्य को जाना होगा।5. बड़ा चौराहा पर जाम होने की दशा में मेघदूत तिराहा से दो पहिया वाहन के अतिरिक्त अन्य सभी वाहन मेघदूत तिराहे से बड़ा चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन मेघदूत तिराहा से वीआईपी रोड होते हुए निकलेंगे।6. कोतवाली चौराहे से कोई भी वाहन मूलगंज की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन क्रिस्टल पार्किंग में पार्क कर लोग पैदल ही मार्केट जा सकेंगे।7. राॅकेट तिराहा से नरौना चौराहा की तरफ आने वाले वाहन तिराहे से दाहिने मुड़कर जयपुरिया पुल से पनचक्की चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।8. रामबाग चौराहा से पीरोड पर वाहनों की पाबंदी रहेगी। ऐसे वाहन रामबाग चौराहे से दाहिने मुड़कर ब्रह्मनगर चौराहे से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।9. जरीब चौकी चौराहा सीसामऊ से कोई भी वाहन पीरोड की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन टेनरी चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।10. कल्याणपुर क्रॉसिंग से कोई भी वाहन पनकी की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन गोवा गार्डन से बाएं मुड़कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।11. सीएनजी पेट्रोल पंप से कोई भी वाहन कल्याणपुर क्रॉसिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे। ऐसे वाहन सीएनजी पेट्रोल पंप से दाहिने मुड़कर बगिया क्रॉसिंग से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।12. पनकी नहर से कोई भी बड़ा वाहन कल्याणपुर क्रॉसिंग की तरफ नहीं जा सकेगा।13. चावला चौराहा से कोई भी चार पहिया वाहन गोविंदनगर मार्केट की तरफ नहीं जा सकेगा।14. मलिक पेट्रोल पंप सीटीआई तिराहे के पास से कोई भी वाहन गोविंदनगर मार्केट की तरफ नहीं जा सकेगा।15. भोला डेयरी से कोई भी वाहन गोविंदनगर मार्केट की तरफ नहीं जा सकेगा।