कानपुर: गोविंदपुरी पर पांच स्पेशल ट्रेनों का होगा ठहराव, त्योहार के चलते दी गई सुविधा
दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनें चलवाएगा। मालदा टाउन, मुंबई, दिल्ली, गया और पटना से बिहार व दिल्ली के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें पांच ट्रेनों का ठहराव गोविंदपुरी स्टेशन पर होगा। वहीं, धनबाद-दिल्ली स्पेशल के चार अतिरिक्त फेरे भी लगाए जाएंगे।
मालदा टाउन-शकूरबस्ती स्पेशल (03439/03440) 10 और 11 नवंबर को एक-एक फेरा लगाएगी। गोविंदपुरी पर यह इसका आगमन जाते समय सुबह 6:20 बजे और वापसी में रात 1:30 बजे होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-मुजफ्फरपुर स्पेशल (01081/01082) मुंबई से छह और 10 नवंबर तथा मुजफ्फरपुर से सात और 11 नवंबर को चलेगी। दिल्ली-दरभंगा स्पेशल (04078/04077) दिल्ली से 10 और दरभंगा से 11 नवंबर को रवाना होगी। यह गोविंदपुरी में रात 9:55 बजे और वापसी में दोपहर 2:20 बजे पहुंचेगी।
गया-नई दिल्ली स्पेशल (03697/03698) सात से 28 नवंबर तक निर्धारित दिनों में, जबकि पटना-आनंद विहार स्पेशल (03293/03294) पांच से 21 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। दोनों का ठहराव गोविंदपुरी में होगा। वहीं, धनबाद-दिल्ली स्पेशल (03309/03310) धनबाद से सात से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार और दिल्ली से आठ से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को संचालित होगी।